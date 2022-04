உலக செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் கொடுத்த 'முதல்' உறுதி + "||" + The 'first' assurance given by the new Prime Minister of Pakistan to Prime Minister Modi

பிரதமர் மோடிக்கு பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் கொடுத்த 'முதல்' உறுதி