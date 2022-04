உலக செய்திகள்

தான்சானியாவில் 3 மாதங்களில் 6 பேரை கொன்று, தின்ற முதலைகள்..! + "||" + Six people eaten by crocodiles in Tanzanias Ruvu River

தான்சானியாவில் 3 மாதங்களில் 6 பேரை கொன்று, தின்ற முதலைகள்..!