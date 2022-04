உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் ராணுவ சட்டம் நீட்டிப்பு - நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல் + "||" + Extension of Military law in Ukraine - bill tabled in parliament

உக்ரைனில் ராணுவ சட்டம் நீட்டிப்பு - நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல்