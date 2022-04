உலக செய்திகள்

காதலியுடன் ஜப்பான் பயணம் சென்ற ரஷிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி + "||" + Sergei Lavrov Mistress: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov went to Japan with girlfriend and ‘callgirl’, Putin’s ‘Chanakya’

காதலியுடன் ஜப்பான் பயணம் சென்ற ரஷிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி