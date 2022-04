சோமாலியா குண்டு வெடிப்பில் 6 பேர் உயிரிழப்பு

உலக செய்திகள்

சோமாலியா குண்டு வெடிப்பில் 6 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Six killed in explosion at restaurant in Mogadishu

சோமாலியா குண்டு வெடிப்பில் 6 பேர் உயிரிழப்பு