உலக செய்திகள்

ரஷிய தன்னலக்குழுக்களின் சொத்துக்களை விற்று உக்ரைன் மக்களுக்கு உதவ நாடாளுமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும் - பைடன் + "||" + Biden seeks new powers to use oligarchs’ assets for Ukraine

ரஷிய தன்னலக்குழுக்களின் சொத்துக்களை விற்று உக்ரைன் மக்களுக்கு உதவ நாடாளுமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும் - பைடன்