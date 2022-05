உலக செய்திகள்

அமெரிக்க மாகாணத்தை புரட்டிப்போட்ட சூறாவளி - 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Tornado in Kansas kills at least 3 in US

அமெரிக்க மாகாணத்தை புரட்டிப்போட்ட சூறாவளி - 3 பேர் உயிரிழப்பு