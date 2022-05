உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கான் மீது வழக்கு பதிவு - கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு + "||" + Case registered against former Pakistani PM Imran Khan - likely to be arrested

