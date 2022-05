உலக செய்திகள்

அன்னையர் தினத்தன்று புலம்பெயர்ந்த உக்ரேனிய தாய்மார்களை சந்திக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் மனைவி முடிவு! + "||" + Jill Biden to meet with Ukrainian refugees during visit to Romania and Slovakia

அன்னையர் தினத்தன்று புலம்பெயர்ந்த உக்ரேனிய தாய்மார்களை சந்திக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் மனைவி முடிவு!