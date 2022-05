உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் அதிக உயிரிழப்பை சந்தித்தது இந்தியா தான்; 47 லட்சம் பேர் பலி - உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + India Had Most Pandemic-Related Deaths Of Any Country At 4.7 Million, Says WHO

கொரோனாவால் அதிக உயிரிழப்பை சந்தித்தது இந்தியா தான்; 47 லட்சம் பேர் பலி - உலக சுகாதார அமைப்பு