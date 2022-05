உலக செய்திகள்

"உலக மக்களின் நலனுக்காக போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும்" - அண்டோனியோ குட்டாரெஸ் + "||" + The war must end for the good of the people of the world - Antonio Guterres

"உலக மக்களின் நலனுக்காக போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும்" - அண்டோனியோ குட்டாரெஸ்