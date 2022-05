உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் வன்முறை: வாக்குச்சாவடிகளில் துப்பாக்கிச்சூடு, குண்டு வீச்சு - 3 பேர் பலி + "||" + Three killed, one injured in shooting incident on poll day in Philippines

பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் வன்முறை: வாக்குச்சாவடிகளில் துப்பாக்கிச்சூடு, குண்டு வீச்சு - 3 பேர் பலி