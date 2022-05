உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 3 killed in apartment fire in US

அமெரிக்காவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் உயிரிழப்பு