உலக செய்திகள்

“அத்தியாவசிய தேவையின்றி இலங்கைக்கு செல்ல வேண்டாம்” - நாட்டு மக்களுக்கு சிங்கப்பூர் அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Government of Singapore advises people to defer Sri Lanka travel without essential needs

“அத்தியாவசிய தேவையின்றி இலங்கைக்கு செல்ல வேண்டாம்” - நாட்டு மக்களுக்கு சிங்கப்பூர் அரசு அறிவுறுத்தல்