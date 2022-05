உலக செய்திகள்

இலங்கையில் 18-ந் தேதி விடுதலைப்புலிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமா? இந்திய உளவு தகவலால் இலங்கை ராணுவம் அதிர்ச்சி + "||" + Sri Lanka says it is probing Indian media report on LTTE planning attack on May 18

இலங்கையில் 18-ந் தேதி விடுதலைப்புலிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமா? இந்திய உளவு தகவலால் இலங்கை ராணுவம் அதிர்ச்சி