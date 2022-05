உலக செய்திகள்

ஷாங்காய் மாகாணத்தில் ஊரடங்கை ஜூன் 1-ந் தேதி முடிவுக்கு கொண்டு வர திட்டம் + "||" + Plans to end lockdown in Shanghai province from June 1

ஷாங்காய் மாகாணத்தில் ஊரடங்கை ஜூன் 1-ந் தேதி முடிவுக்கு கொண்டு வர திட்டம்