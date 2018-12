ஆன்மிகம்

பல ஆண்டுகளாக வறண்டு கிடந்த நிலையில் நிரம்பி வரும் அவினாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில் தெப்பக்குளம் + "||" + for many years Filled with dried up Avinashi Lingeshwara Temple Teppakulam

