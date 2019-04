ஆன்மிகம்

மார்கண்டேயனை காத்தருளிய காலசம்ஹார மூர்த்தி + "||" + Kalamasaramaraiyar Marthandaiya karagiramurthy 15-4-2019 at 8pm at the Ema Samhara Festival

மார்கண்டேயனை காத்தருளிய காலசம்ஹார மூர்த்தி