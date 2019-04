ஆன்மிகம்

மண்ணில் மறைவதல்ல, விண்ணில் உயர்வதே மனித லட்சியம் + "||" + Human skill is the rise in the skies

