ஆன்மிகம்

தித்திக்கும் வாழ்வருளும் திருமோகூர் காளமேகப்பெருமாள் + "||" + Thirumakoor Kalimagepperumal who gives the best life

தித்திக்கும் வாழ்வருளும் திருமோகூர் காளமேகப்பெருமாள்