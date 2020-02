ஆன்மிகம்

இறை நம்பிக்கை : ‘இறைநம்பிக்கையைக் காக்க தாய்நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) செல்வது’ + "||" + faith in God : Departing the Motherland (Hijrath) to guard the faith

இறை நம்பிக்கை : ‘இறைநம்பிக்கையைக் காக்க தாய்நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) செல்வது’