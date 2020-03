ஆன்மிகம்

கருணை பொங்கும் கண்களால் உலகை காக்கும் காஞ்சி காமாட்சி + "||" + With graceful eyes Kanchi Kamakshi who saves the world

கருணை பொங்கும் கண்களால் உலகை காக்கும் காஞ்சி காமாட்சி