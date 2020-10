ஆன்மிகம்

புரட்டாசி மாத 3-வது சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை - பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் + "||" + 3rd Saturday of the month of Purattasi Special puja at Perumal temples

புரட்டாசி மாத 3-வது சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை - பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம்