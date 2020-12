ஆன்மிகம்

பக்தர்கள் நீராட தடை: விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீஸ்வரர் கோவிலில் சிம்ம குளம் திறப்பு ரத்தினகிரி பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தார் + "||" + Opening of the lion pond at the temple Ratnagiri Balamuruganadima Swamis Performed special pujas

பக்தர்கள் நீராட தடை: விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீஸ்வரர் கோவிலில் சிம்ம குளம் திறப்பு ரத்தினகிரி பாலமுருகனடிமை சுவாமிகள் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தார்