ஆன்மிகம்

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் 3 மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் + "||" + At the Thiruthani Murugan Temple Devotees 3 hours Standing in long line Sami Darshan

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் 3 மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம்