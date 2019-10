தலையங்கம்

மராட்டியத்திலும், அரியானாவிலும் மந்திரிகளும் தோற்றார்கள் + "||" + In Maharashtra and Haryana ministers also lost

மராட்டியத்திலும், அரியானாவிலும் மந்திரிகளும் தோற்றார்கள்