தலையங்கம்

கொரோனாவை தொடர்ந்து அடுத்த சவால் வெட்டுக்கிளியா? + "||" + The next challenge following the corona is the locust?

கொரோனாவை தொடர்ந்து அடுத்த சவால் வெட்டுக்கிளியா?