தலையங்கம்

விதிகள் இருக்கின்றன; ஆனால் நிறைவேற்றுவதுதான் இல்லை! + "||" + The rules are; But that is not the fulfillment!

