தலையங்கம்

மரக்கன்றுகளை நட்டால் மட்டும் போதாது; பராமரித்து வளர்க்க வேண்டும்! + "||" + It is not enough to just plant saplings; Must be maintained and nurtured!

