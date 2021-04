தலையங்கம்

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் இலவச தடுப்பூசி! + "||" + Free vaccination for everyone over 18!

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் இலவச தடுப்பூசி!