தலையங்கம்

பொருட்கள் கிடைக்கிறது ; வாங்குவதற்குதான் கையில் பணம் இல்லை + "||" + Materials are available; No cash on hand to buy

பொருட்கள் கிடைக்கிறது ; வாங்குவதற்குதான் கையில் பணம் இல்லை