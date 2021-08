தலையங்கம்

27 சதவீத இடஒதுக்கீடு தேவைதான்; ஆனால் 50 சதவீதம் வேண்டும்! + "||" + 27 per cent reservation is required; But have 50 percent!

27 சதவீத இடஒதுக்கீடு தேவைதான்; ஆனால் 50 சதவீதம் வேண்டும்!