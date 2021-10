தலையங்கம்

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை ; அது நினைவை இழப்பதில்லை... + "||" + The heart never forgets ; It does not lose memory ...

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை ; அது நினைவை இழப்பதில்லை...