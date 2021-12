தலையங்கம்

ஒரு பக்கம் விலைவாசி உயர்வு; மற்றொரு பக்கம் வேலையிழப்பு + "||" + One side price increase; Other side is unemployment

ஒரு பக்கம் விலைவாசி உயர்வு; மற்றொரு பக்கம் வேலையிழப்பு