தலையங்கம்

ஒமைக்ரான் பரவலை கட்டுப்படுத்த இது நல்ல நடவடிக்கை! + "||" + This is a good measure to control the spread of omega!

ஒமைக்ரான் பரவலை கட்டுப்படுத்த இது நல்ல நடவடிக்கை!