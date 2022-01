தலையங்கம்

இது கசப்பான மருந்துதான்; ஆனால் பரவல் குறையவேண்டும் + "||" + It is a bitter pill; But the spread should decrease

இது கசப்பான மருந்துதான்; ஆனால் பரவல் குறையவேண்டும்