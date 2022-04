தலையங்கம்

யார் செய்தாலும் சரி; எங்களுக்கு விலை குறைய வேண்டும் ! + "||" + Whoever does it is right; We want prices to go down!

யார் செய்தாலும் சரி; எங்களுக்கு விலை குறைய வேண்டும் !