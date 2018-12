கிரிக்கெட்

பெண்கள் 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுமா? அரைஇறுதியில் நாளை இங்கிலாந்துடன் மோதல் + "||" + Will the Indian team reach the final? Semi-final collision with England tomorrow

