கிரிக்கெட்

‘மிதாலி ராஜை நீக்க அணி நிர்வாகம் எடுத்த முடிவை கேள்வி கேட்க முடியாது’ இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய நிர்வாக கமிட்டி உறுப்பினர் சொல்கிறார் + "||" + The decision of the team management to remove Middali Raji can not be questioned

‘மிதாலி ராஜை நீக்க அணி நிர்வாகம் எடுத்த முடிவை கேள்வி கேட்க முடியாது’ இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய நிர்வாக கமிட்டி உறுப்பினர் சொல்கிறார்