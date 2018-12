கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் பந்து வீச்சாளர்களின் தரவரிசையில் முதலிடத்தை இழந்தார், ஆண்டர்சன் + "||" + Lost the top spot in the rankings for Test bowlers, Anderson

டெஸ்ட் பந்து வீச்சாளர்களின் தரவரிசையில் முதலிடத்தை இழந்தார், ஆண்டர்சன்