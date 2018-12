கிரிக்கெட்

ஆக்ரோஷமாக ஆடுவதை கைவிட்டால் ஒரு ஆட்டத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாது - ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கிளார்க் எச்சரிக்கை + "||" + If you drop aggressively, you can not win in a match - Clarke warning to the Australian team

ஆக்ரோஷமாக ஆடுவதை கைவிட்டால் ஒரு ஆட்டத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாது - ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கிளார்க் எச்சரிக்கை