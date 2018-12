கிரிக்கெட்

தமிழகத்துக்கு எதிரான ரஞ்சி கிரிக்கெட்டில் பெங்கால் அணி 189 ரன்னில் சுருண்டது + "||" + In the Ranji Cricket, the Bengal team was bowled 189 runs

