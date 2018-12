கிரிக்கெட்

பெங்காலுக்கு எதிரான ரஞ்சி கிரிக்கெட்டில் தமிழக அணி 141 ரன்னில் ஆல்-அவுட் + "||" + In Ranji Cricket against Bengal, the team is all out in the 141 runs

