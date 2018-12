கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து அணி 229 ரன்கள் சேர்ப்பு + "||" + Last Test against Pakistan: New Zealand score 229 runs

