கிரிக்கெட்

விராட்கோலியை வீழ்த்த எங்களிடம் திட்டம் இருக்கிறது - ஆஸ்திரேலிய அணியின் துணைகேப்டன் ஹேசில்வுட் பேட்டி + "||" + We have a plan to bring down Virat kohli - Interview with Australian team Hazelwood

விராட்கோலியை வீழ்த்த எங்களிடம் திட்டம் இருக்கிறது - ஆஸ்திரேலிய அணியின் துணைகேப்டன் ஹேசில்வுட் பேட்டி