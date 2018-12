கிரிக்கெட்

விரைவாக 200 விக்கெட்டுகள்: 82 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்தார் பாக்.வீரர் யாஷிர் ஷா + "||" + Pakistani spinner Yasir Shah becomes the fastest player to reach 200 Test wickets, breaks an 82-year-old record #PAKvNZ

விரைவாக 200 விக்கெட்டுகள்: 82 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்தார் பாக்.வீரர் யாஷிர் ஷா