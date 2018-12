கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வரலாறு படைக்குமா? அடிலெய்டு டெஸ்டில் இந்திய அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு + "||" + Will Australia defeat and make history? The Indian team will have a chance to win

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வரலாறு படைக்குமா? அடிலெய்டு டெஸ்டில் இந்திய அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு