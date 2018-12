கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வென்று இந்திய அணி வரலாறு படைத்தது + "||" + The Indian team won history in the first Test in Australia

