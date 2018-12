கிரிக்கெட்

பெண்கள் அணிக்கு பயிற்சியாளரை தேர்வு செய்ய கபில்தேவ் தலைமையில் கமிட்டி + "||" + The committee headed by Kapil Dev to select a trainer for the women's team

