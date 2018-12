கிரிக்கெட்

வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை பந்தய குதிரைகளை போல் பாதுகாக்க வேண்டும் - பரத் அருண் சொல்கிறார் + "||" + We need to keep pace bowlers like racing horses - says Bharat Arun

வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை பந்தய குதிரைகளை போல் பாதுகாக்க வேண்டும் - பரத் அருண் சொல்கிறார்